México.- Carlos Bonavides, conocido como 'Huicho Domínguez' por uno de sus personajes más famosos de la pantalla chica, confesó que este año se hará una prueba de paternidad, pues una joven que vive en Tijuana asegura ser su hija.

En entrevista para el programa "De primera mano", el actor de telenovelas como "El Premio Mayor", confirmó que está dispuesto a realizarse la prueba de ADN para confirmar la paternidad de una joven en Tijuana.

Carlos Bonavides cumplirá 17 años de sobriedad, pues asegura que todos los días lucha contra su adicción al alcoholismo, todo gracias a su familia, quienes son su motor para mantenerse fuerte y no recaer.

“Todo lo hago por ellos y yo espero estar sobrio hasta la hora de mi muerte”, dijo ante las cámaras del programa el actor de 81 años de edad.

El actor conocido como 'Huicho Domínguez' aseguró que de ser positiva la prueba de paternidad se hará responsable. Foto: Instagram

‘Los niños no tienen la culpa’

Ante la posibilidad de ser el padre de una joven en Tijuana, Carlos Bonavides aseguró que él hará todo lo necesario para aclarar la situación y si en verdad es su padre, se hará responsable y llevará una relación con la chica de la manera que ella se lo pida.

De todas las relaciones que tenemos en la vida los menos culpables son los niños ¿verdad?”, detalló Bonavides.

“Los niños no tienen la culpa de nada, así que iremos a Tijuana y nos haremos una prueba y si es mi hija, ella no me pide nada, es doctora y yo no voy a darle la espalda a nadie, yo soy un caballero y menos a una niña que nació de una relación, fortuita, pero una relación… así que claro con todo el amor y el gusto la voy a reconocer”, agregó.

Sin embargo, asegura que la chica, de nombre Aylin, no desea que esto se vuelva algo mediático, por lo que todo el proceso se hará de forma muy discreta.

“Lo que yo hablé con ella es que ahora que pase la epidemia vamos a ver si tenemos la oportunidad de conocernos y entablar la relación que ella quiera, no quiere los medios, vamos a ver qué pasa”, contó.

¿#CarlosBonavides viajará a Tijuana para conocer a su supuesta hija? El actor revela lo que hará de ser comprobada su paternidad#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/L9TalisiwJ — De Primera Mano (@deprimeramano) January 3, 2022

