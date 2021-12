Incineran restos de Carlos Marín, integrante de Il Divo, a petición de su familia

Madrid, España.- Los restos de Carlos Marín, integrante del cuarteto Il Divo, fueron incinerados en una íntima ceremonia a la que sólo asistió su familia y amigos cercanos.

Cómo lo pidió Carlos Marín antes de fallecer, el pasado 19 de diciembre en un hospital de Manchester por las complicaciones derivadas del Covid-19, sus restos fueron velados este lunes en el madrileño tanatorio de San Isidro, a donde se acercaron, además de numerosos admiradores, sus familiares más cercanos y el amor de su vida, Geraldine Larrosa.

Devastada por perder al hombre con el que compartió 16 años de su vida y con el que siempre mantuvo una estrecha relación, la artista conocida como “Innocence” confesaba entre lágrimas a su llegada a la capilla ardiente que, a pesar de no haber trascendido públicamente, habían retomado su relación durante la pandemia.

Incluso, tenían planeado volver a pasar por el altar, lo que, tristemente, ya no sucederá.

Después de esta despedida pública al cantante, este martes por la mañana Carlos ha sido incinerado en la más estricta intimidad por expreso deseo de su familia, publicó Reforma.

Hundidas en su dolor, su madre y hermana, además de Geraldine Larrosa, llegaron al tanatorio y durante el breve responso - presidido por una imagen del barítono - le han dado su último adiós a Carlos Marín.

El cantante lírico fue intubado a causa del Covid-19 y murió a los 53 años, el 19 de diciembre.

Geraldine Larrosa compartió que antes de ser intubado, Carlos Marín tuvo una videollamada con ella para despedirse, pues sabía que estaba grave de salud.

Dijo que antes de que a Carlos le indujeran el coma, le dijo las palabras más lindas que había escuchado.

Al final, me dijo que me amaba y que era la mujer de su vida y que cuidara a su familia. No me lo podía creer”, relató la cantante al asegurar que los dos años que van de la pandemia del Covid-19, los pasaron juntos.