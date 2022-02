Carlos Rivera así reacciona tras ser comparado con Chayanne

Ciudad de México.- A lo largo de su corta pero exitosa carrera, Carlos Rivera ha sido comparado con varios artistas que llevan ya toda una amplia trayectoria en el medio. Últimamente el público ha encontrado cierto parecido al ídolo boricua, Chayanne.

Antes esta situación, carlos se pronunció al respecto ante las cámaras del programa Ventaneando y dejó clara su postura tras ser comparado con el intérprete de “Un siglo sin ti”:

No me gusta compararme con ningún artista, no quiero ser como ningún artista, quiero ser yo y es algo que tengo claro desde hace muchos años”, expresó.