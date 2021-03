México.- El ex alumno de ‘La Academia”, Fabrizio Presley, reveló que en una ocasión, su ex compañero Carlos Rivera lo besó de forma inesperada en la boca y hasta con mordida, lo que no le desagradó.

Fabrizio Presley, de 40 años, quien formó parte de la segunda generación del reality musical de TV Azteca confesó para TVNotas que hace algunos años, Carlos Rivera, de la tercera generación, lo besó de manera inesperada en la boca y hasta mordida hubo.

Carlos Rivera, quien está comprometido con la conductora de TV Azteca, Cynthia Rodríguez, es un cantante reconocido que no sólo encanta a las mujeres con sus canciones, sino que las hace suspirar por su galanura.

Fabrizio Presley, ex alumno de la tercera generación de “La Academia”, asegura que Carlos Rivera besa muy bien. Foto: Especial.

Aunque Carlos lleva una vida estable con Cynthia, se ha rumorado que realmente es gay, tema que fue aclarado por su amigo Fabrizio Presley, quien asegura que el intérprete de “Te esperaba” lo besó en la boca.

Ex ex académico contó que él trabajaba en el staff de la tercera generación de La Academia cuando conoció al investigador de “¿Quién es La Máscara?” cuando el productor Goirgio Arezu le presentó a todos los concursantes.

‘Besa muy rico, pero me mordió'

Y entonces Frabrizio contó que en una ocasión fue a comer con su madre y, por casualidad, encontró a Carlos y César Robles, platicaron, pero César se retiró y la mamá de Fabrizio se adelantó.

Al despedirse, Presley pensó que Carlos le daría un abrazo, pero se acercó tanto que pensó que entonces sería un beso en la mejilla, pero oh sorpresa, fue un beso suave, pero con mordida en la boca.

Me agarró la nuca y ¡presta!, ¡que me planta un besote en la boca! Lo primero que hice fue voltear a ver a mi mamá, que estaba cerca de nosotros, pero no nos estaba viendo en ese momento, y así pasó”, contó.

Y aclaró si al final disfrutó el beso robado del intérprete de “Recuérdame”.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más famosas de México, aunque ellos prefieren mantener así su relación, en privado. Foto: Especial.

Poquito, porque lo que sea de cada quien, besa muy rico, pero ¡me mordió! Fue como suave, suavecito, pero ¡con mordida! Sí me gustó (ríe)”.

Contó que él es heterosexual, que no le asustó porque es muy abierto en ese tipo de cosas y, aunque sí lo tomó por sorpresa, no le asustó en lo mínimo.

Y remató diciendo que está seguro que Carlos Rivera es gay.

Claro que es gay”.