Carlos Rivera hace una íntima confesión y deja a todos boquiabiertos

CDMX.- Carlos Rivera dijo que los niños son maravillosos y el sueño de su vida es ser papá, lo que levantó la incógnita de si tienes planes de boda con la conductora Cynthia Rodríguez.

Bueno, el sueño de mi vida es un día ser papá, sin duda. Yo creo que todavía no es el tiempo porque pobrecito, no lo podría ver, me la paso de gira, pero en algún momento sé que va a llegar y estaré muy feliz porque desde que tenía veinte años he soñado con tener una familia", dijo el cantante durante la presentación de la última "Voz Kids" que produce Televisa.