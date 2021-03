Carlos Rivera enciende las redes con bailecito de Tik Tok

Carlos Rivera lo volvió a hacer y en esta ocasión con un sensual baile en el que expone su atlético cuerpo en Instagram.

Previo a la celebración de su cumpleaños que celebrará este 15 de marzo, el sensual cantante subió este viernes un pequeño extracto de la canción “Rasputín” de Boney M. que es tendencia desde hace un par de semanas en Tik Tok y retos en diferentes plataformas.

“Es viernes y el lunes es mi cumple y yo así... There lived a certain man in Huamantla long ago…”, bromeó en su cuenta oficial.

Carlos muestra sus bíceps mientras la canción dice: “Era grande y fuerte y en sus ojos un brillo llameante”, para después hacer un movimiento como un bailarín ruso.

Más de 8 mil comentarios confirmaron la eficacia del bailecito, y demostraron porqué sigue siendo el ‘Chayanne’ de esta generación.

Checa su baile