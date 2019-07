Carlos Rivera y Cynthia ¿se casaron en secreto? La novia rompe el silencio

"Por lo pronto no, yo les puedo adelantar, no estamos casados, no hay planes. Por ahora tenemos muchas cosas que queremos lograr porque hemos trabajado sin parar durante muchos años para lograr cosas en nuestras carreras", dijo Cynthia Rodríguez durante el programa que conduce, "Todo Un Show", tras haberse difundido el rumor de que ambos se habían casado en secreto.

La también cantante y exacadémica, aseguró que esta es la última vez que habla de su vida con Carlos Rivera, ya que si hay algo que ambos han acordado desde un principio es la privacidad, hasta hizo referencia a una canción de su novio "Que lo nuestro se quede nuestro".

Como ustedes saben, tengo una relación que es una relación muy discreta que así lo decidimos desde el día uno, tenemos un amor tan bonito, tan fuerte donde nos amamos en libertad, nos apoyamos y nos protegemos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine. Hoy quise responder y quiero decirles que nunca más voy a volver a hablar de mi relación porque no quiero que se vea como que estoy aprovechando el momento".

Se dijo alegre del enorme éxito que está teniendo actualmente su pareja, pero también aclaró que ella trabaja mucho todo el tiempo, desde hace más de una década, para no ser solamente "la novia de".

Luego de que la pareja estuviera de vacaciones en Grecia, se soltaron los rumores de la supuesta boda.

También aseguró que en caso de que se hubiera casado o se casara, obviamente su familia de Azteca lo sabría, entre ellos Pati Chapoy.

Pati, tú sabes que te enterarías, son mi familia también, sabrían de esto. Yo soy una mujer feliz, que se siente completamente amada y respetada como nunca en mi vida. Yo sé que estoy con la persona perfecta, y sobre todo sé que estoy con el amor de mi vida", agregó.

La maternidad es tema aparte.

En cuanto a la maternidad, dijo Cynthia, es una cosa que no tiene nada que ver con que esté casada o no.