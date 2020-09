TRIVIA. Gana boletos para concierto virtual del español Carlos Sadness

México.- Tras las cancelaciones por el Covid-19, el cantante español Carlos Sadness decide unirse a los shows streaming para compartir su arte al ‘Desde el otro lado del Atlántico’.

En entrevista vía e-mail, el español habló para AM sobre este espectáculo que presentará este sábado 12 de septiembre por la plataforma de Ticketmaster a las 8:30 de la noche.

¿Podrías hablarnos de ‘Desde el otro lado del Atlántico’?

Porque así es, estamos en el punto de España más cercano a México, nos gustaba esa idea de acercarnos lo máximo posible, como algo simbólico, que obviamente va acompañado de un precioso paisaje de la costa de Galicia. No podíamos hacerlo en Barcelona, mi ciudad, porque da al Mediterráneo, hacia

África.

¿Cómo elegiste el set para este show?

Decidí centrarme en ‘Tropical Jesús’, el último disco, con algunas canciones extras que sé que gustan al público mexicano. Es que nunca he podido tocarlo allí todavía.

Carlos Sadness adelantó que está preparando una colaboración con un artista mexicano, aunque por ahora no puede dar detalles. Foto: Especial.

¿Desde dónde será transmitido?

Desde el Náutico de San Vicente, en la costa gallega como te comentaba, desde la playa al atardecer, el sitio es increíble.

¿Cómo ha afectado/influido la pandemia en tu arte?

Realmente no me ha afectado mucho, porque me dio tiempo a terminar el disco antes de que llegase. Solo faltaban cosas del diseño, así que dediqué la cuarentena a trabajar en ello, aproveché el tiempo.

Sobre nueva música, ¿Qué viene para lo que resta del año?

Algún single más del disco, quizás con alguna colaboración. También he participado en el disco de un gran artista mexicano, así que hay cosas divertidas por llegar.

¿Qué opinas del streaming?

Es una alternativa cool, pero es diferente, no sustituye, creo que hay que entenderlo como una experiencia diferente al show que igual puede ser cool.

¿Hay colaboraciones en puerta?

Sí, como dije antes, con un proyecto de México, me siento súper feliz de haber sido invitado por un artista así. Pero de momento no puedo decir quien, solo sé que a los fans les encantará, no hay duda de eso.

¿Preparas algo especial para el concierto en vivo?, ¿Quién te acompañará?, ¿Cuál será el concepto?

Iré con dos músicos y lo más especial será el lugar y el paso del día, podremos ver muchos colores en el cielo y el mar de fondo, imaginando que estamos conectados a través del Atlántico.

