Carlos Said comparte su mejor momento en la telenovela ‘Si nos dejan’

A.M.- Carlos Said es una de las figuras principales de “Si nos dejan” la nueva telenovela que está llamando la atención de los televidentes y hoy por hoy, es el proyecto más importante en la vida del actor.

En entrevista con A.M., Carlos compartió esta nueva aventura que ha traído muchos retos para su carrera.

Ya me habían dicho que querían que yo interpretara a este personaje, hago el casting y después de tres días me dicen que me quede con el personaje, que fue muy deseado, y todo el mundo quería trabajar en pandemia, y fue para estar activo, que regresas al ritmo de vida y estoy agradecida con la producción por darme el personaje de Gonzalo Carranza”, dijo.

“Si nos dejan”, presenta la vida de Alicia Montiel de Carranza (Mayrín Villanueva), una ama de casa, que lleva 30 años creyendo tener un “feliz” matrimonio al lado del reconocido periodista Sergio Carranza (Alexis Ayala).

Ella renuncia a sus sueños profesionales, por dedicarse de lleno al hogar y al cuidado de sus tres hijos. Su mundo cambiará por completo cuando descubre la infidelidad de su esposo, con Julieta (Scarlet Gruber), una mujer más joven.

Alicia sentirá que su vida se derrumba, pero ese inesperado golpe, le dará la fuerza que tanto necesita para renacer como mujer, cuando en su camino aparece Martín (Marcus Ornellas), un hombre menor que ella, quien le devolverá la alegría para reconstruir su vida y la animará a cumplir los sueños que abandonó.

Llevo cinco proyectos en los que he trabajado, pero este elenco es con el que mejor me he llevado, teníamos química, nos hicimos una familia; me llevé cañón con Alexis Ayala, quien es mi papá en la historia, Mayrín es una tipaza, y la producción todos nos llevamos increíble”, resaltó.