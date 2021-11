Carlos Trejo quiere investigar la Alhóndiga de Granaditas en busca de lo paranormal

AM.- Durante su visita a León como parte del 21 Ecto-Fest Ghostbusters en el Poliforum, el famoso cazafantasmas mexicano Carlos Trejo, mostró su interés por investigar fenómenos paranormales en Guanajuato, sobre todo en la Alhóndiga de Granaditas.

En entrevista con AM después de una charla con fans donde mencionó su interés por investigar el tema del perro Hachiko, y la creación de una serie que hable sobre ‘Cañitas’, comentó que tiene un profundo interés por Guanajuato.

Es un lugar muy místico, lleno de cosas, y ando con la intención de irme a Guanajuato, quiero ir a la Alhóndiga, conseguir permisos, quedarme toda la noche; me llamó la atención toda la historia de la Independencia, y me han dicho que es un lugar para mucha investigación”, reveló.

Sobre el fenómeno creciente de investigadores de lo paranormal en YouTube, Carlos opinó que solo se tratan de ‘desempleados con cámara’.

Investigadores serios yo no he visto, realmente no se me hace extraordinario lo que está pasando”.