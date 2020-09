Carlos Trejo revela que ayudó a Xavier Ortiz con 100 mil pesos

Ciudad de México.- Después de la muerte del actor Xavier Ortiz la semana pasada, el cazafantasmas Carlos Trejo sentencia a las personas que se quieren "levantar el cuello" diciendo que lo apoyaron cuando en 2011 sufrió un accidente.

El exintegrante del grupo Garibaldi, murió a causa de. Sin embargo, según ha compartido su familia a ‘Ventaneando’ en días recientes, las investigaciones aún están en desarrollo.

En 2011 el cantante tuvo un accidente automovilístico en Guadalajara que casi termina con su vida, cuando la camioneta de la entonces alcaldesa de Totatiche, Jalisco, lo embistió. Su estancia en el hospital le dejó una deuda de la que salió con el apoyo de miembros del medio artístico.

Ahora que fue recordado el incidente, Trejo señaló a través de un video, que no es ético que personas expresen que lo apoyaron cuando es mentira. En su caso resalta que él sí lo ayudó.

Iba en muletas, yo me acerqué, platiqué con él y efectivamente estaba en una situación muy dura porque no tenía el capital que requería para lo de su accidente. Yo me atreví a prestarle al señor una cantidad y le dije que no era un préstamo, era una forma de apoyarlo, en total lo que yo le entregué a él fueron cien mil pesos".