Carlos Trejo señala de ‘enfermo’ a Alfredo Adame y lo reta a golpes

AM.- Alfredo Adame se convirtió en tendencia tras protagonizar una pelea con una mujer, donde fue tundido por ella y su acompañante, Carlos Trejo no dejó de opinar sobre este acontecimiento.

Su declarado enemigo, tachó a Alfredo Adame de enfermo, y reclamó a distintos medios de comunicación, de abrirle su espacio para darle publicidad.

Las grabaciones dejan ver el momento en que el polémico conductor de televisión discute y forcejea con una mujer, quien al parecer le había quitado su celular durante el altercado.

Otro de los videos deja ver a Adame golpeando un automóvil, de donde desciende la mujer para encararlo y golpearlo.

Luego se unen una niña y un hombre, quienes también sueltan golpes contra el excandidato a diputado por el extinto partido Fuerza por México.

Te puede interesar: Carlos Trejo quiere investigar la Alhóndiga de Granaditas

Carlos Trejo, repudió el acto de Adame, lo calificó de enfermo y salvaje.

Todo mundo se dio cuenta cómo llega el tipo y agrede, ella se bajó a defenderse. Se pueden dar cuenta de dónde llega este cobarde, no es posible que le sigan dando aire, y lo inviten a programas, es darle vida a este enfermo, no hay que darle vida a este infeliz que agrede mujeres”.

Y revivió las viejas rencillas, y su deseo de subirse al ring con él.

Me está retando de nueva cuenta a golpes, ¡va!, yo no me rajo, que quiten la orden de restricción, aquí sí somos hombres, no payasos”, finalizó.