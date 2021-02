Carlos Yorvick, intérprete de Juan Gabriel en serie, seducirá con ‘Gotitas de miel’

México.- Carlos Yorvick, quien dio vida a Juan Gabriel en su serie biográfica, aplicará la seducción con su nueva canción ‘Gotitas de miel’, con la que pretende enamorar a su público y de ahí, lanzarse a su conquista como todo buen Dandy.

En entrevista con AM, platicó sobre su conexión con Guanajuato, México, además de la canción que trata sobre cómo conquistar a una mujer, a la antigua.

Fue gracias a su participación en la serie ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel, que su panorama se abrió, ya que desde los cuatro años definió que su camino sería la música, en su adolescencia se preparó, y buscó oportunidades que al igual que la serie, se presentaron en el momento justo.

La serie me abrió muchas oportunidades, también con una disquera, pero no me gustó mucho la propuesta. Me encontré con Toby, con quien conecté muy bien y empezamos a hacer algo, de ahí surge ‘Gotitas de miel’, de querer regresar a las formas de enamorar, con sonidos frescos. El género musical es pop latino, con los retro”, dijo.