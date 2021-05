VIDEO. Carmen Campuzano ya tiene una nueva nariz, la perdió por las adicciones

México.- Carmen Campuzano presumió contenta que el cirujano plástico José Achar Zavalza le devolvió la confianza en sí misma cuando sus “manos mágicas” le reconstruyeron una nueva nariz.

La modelo y actriz de 50 años de edad perdió la forma de su nariz luego de padecer adicciones, de haber contraído una bacteria y por último sufrir un accidente.

Y aunque los doctores de Botched, reality de salud en Estados Unidos, le dijeron que no podían hacer nada por ella, fue el cirujano mexicano José Achar Zavalza el que le devolvió la confianza y seguridad en sí misma con una nueva nariz.

Campuzano estuvo en el reality de TV Azteca, “Mimí Contigo”, donde habló de esta experiencia que la llevó a poder reconstruir su nariz, a la cual le falta una última intervención para que quede como ella desea, la cual será en un mes.

En EE.UU., no se la quisieron rifar, era algo muy complejo. En mucho tiempo viví y recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza; y entonces conozco a mis manos mágicas que se llama José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo”, relató Carmen Campuzano.