México.- Carmen Muñoz dejó TV Azteca para irse a Televisa ¡y ahora se queda sin proyecto! Así lo reveló Juan José Origel en su programa “Con Permiso”.

El conductor originario de León, Guanajuato, habló de Carmen Muñoz en su programa, donde aseguró que ya no formará parte de un proyecto especial que Televisa tenía planeado para fin de año.

“La semana pasada comentamos que una conductora muy famosa del Ajusco se venía a Televisa. Se trataba nada más ni nada menos que de Carmen Muñoz, pues el regreso no se llevó a cabo. Ella estaba contemplada para conducir el especial de fin de año, pero a la mera hora no se concretó la participación y no estuvo”, dijo Juan José Origel.

Así celebró Carmen Muñoz la Navidad, junto a su hija Cosette./ Foto: Instagram

El apodado como “Pepillo” aclaró que el programa especial de fin de año sí se grabó con Tania Rincón, Paul Stanley y Odalys Ramírez, y está listo para ser transmitido por el canal Las Estrellas el 31 de diciembre de 2021 a la medianoche, para recibir el año nuevo 2022.

Lee también: ¿Cuál es el deseo que Silvia Pinal y Vicente Fernández no pudieron cumplir?

¿Por qué Carmen Muñoz dejó TV Azteca?

El 19 de noviembre de 2021 se supo que Carmen Muñoz no renovó contrato con TV Azteca, donde estuvo durante cinco años al frente de programas como “Enamorándonos” y recientemente “Al Extremo”.

Carmen Muñoz fue una de las conductoras de “Al Extremo” en TV Azteca./ Foto: Instagram

Aunque surgieron varios rumores sobre los motivos por los que la conductora abandonó TV Azteca, el más fuerte fue su llegada a Televisa, según reveló Alex Kaffie en su columna de espectáculos.

“Me entero que Carmen Muñoz es la nueva ‘compra’ de Televisa. Sí, la exobrera de Televisión Azteca ya firmó contrato de trabajo con Grupo Televisa. El anuncio oficial de su entrada a la llamada Fábrica de Sueños se hará en el matutino de Las Estrellas (Hoy) y en la revista más importante de Editorial Televisa (TVyNovelas). Si nada cambia los planes, la primera tarea de Carmen María Muñoz Quesada en Televisa será conducir el especial de Año Nuevo, Mi propósito eres tú”, escribió entonces Kaffie en su columna Sin lisonja.

Lee también: VIDEO. Indigente se vuelve viral por cantar igual a Vicente Fernández, piden sacarlo de la pobreza

Sin embargo, Pati Chapoy dijo en su programa “Ventaneando” que Carmen Muñoz salió de TV Azteca para cuida a sus padres y para dedicarle más tiempo a su faceta como escritora.

De hecho, en una de sus recientes publicaciones en Instagram, Carmen Muñoz aparece en un video promocionando su libro “Dale Like al Amor”.

Carmen Muñoz invita a leer su libro "Dale like al amor"./ Foto: Instagram





Las noticias de AM en

Síguenos