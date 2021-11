¡Carmen Muñoz fuera de Tv Azteca! lo confirma Pati Chapoy

Ciudad de México.- Ya van varios días en que el público de Tv Azteca está preguntando ¿qué pasó con Carmen Muñoz? debido a su ausencia de la televisora, sin explicación alguna.

Y precisamente el viernes de la semana pasada, usuarios en redes sociales cuestionaron por qué Carmen Muñoz no fue la conductora de los Premios la Radio 2021, pues ya estaba confirmada, además tampoco asistió a su programa Al Extremo.

Después de tanto alboroto y especulaciones de que ya estaba en Televisa, Pati Chapoy aseguró en en el programa Ventaneando que las causas de la ausencia de la también conductora de Enamorándonos es porque ya no forma parte del talento de TV Azteca.

Debido a que la presentadora es una de las más queridas por el público, los ejecutivos de la televisora del Ajusco hicieron todo lo posible para que Carmen Muñoz no se fuera y estaban dispuestos a rehacer el contrato con ella, de tal manera que incluso se viera favorecida. Sin embargo, la conductora decidió no volver a firmar.

Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba”, reveló Chapoy.