Carmen Muñoz se inspira en programa como Enamorándonos para su nuevo libro ‘Dale like al amor’

CDMX.- Carmen Muñoz habló sobre su nuevo libro “Dale like al amor” que se concibió desde hace más de 5 años, y que se inspiró en sus proyectos en Tv Azteca como ‘Enamorándonos’ el reality más exitoso de la televisora, además de su propia historia.

En este libro, la conductora comparte su historia de amor y desamor, la de otras personas y las que ha aprendido a lo largo de los años. Pone énfasis en el amor propio antes de darlo a los demás.

En entrevista vía telefónica con AM, compartió más de este libro que ya está a la venta.

Si comenzamos una relación donde no tenemos amor propio entonces no puede funcionar, y vienen los problemas sobre el camino. A lo largo de 7 capítulos que están bien plantados, y que al final los especialistas nos dan herramientas y puntos de vista interesantes”.

Carmen hizo una selección de estos testimonios para poder dividirlos en el libro, y que se convierta en una especie de ayuda.

El libro pretende ahorrar desilusiones, reforzar la comunicación en pareja, sin ser el libro de las fórmulas, pero sí darle una solución a los problemas de pareja.

Los corazones rotos, encontrarán un bálsamo en este proyecto, que representa el amor contenido, y las ganas de cristalizar un deseo por parte de Carmen.

La conductora resaltó lo fácil que resulta el libro, en su forma de leer y contenido.

Así como me conocen fuera de la pantalla, así es como escribí este libro. Que lo lees y sientes que estás platicando conmigo, con opiniones, es una guía para los jóvenes no tan jóvenes. Me encantaría que los papás los lean con quienes están comenzando las relaciones de pareja”, enfatizó.