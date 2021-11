Adela Micha revela los motivos por los que se distanció de Carmen Salinas

México. La salud de Carmen Salinas continúa siendo intriga para los famosos y seguidores de la primera actriz, pues tras caer en coma, algunos se pronunciaron por la salud de la actriz y recordaron su amistad.

Incluso, algunas personas de medios de comunicación se unieron en cadena de oración para pedir por la pronta recuperación de Carmen Salinas, además de asistir a una misa que se organizó para pedir por su salud.

Una de las famosas que recordó su amistad con la también productora y política fue Adela Micha, quien a través del programa “Chisme No Like” recordó la relación tan cercana que mantuvo con la ex diputada federal y compartió los motivos de su distanciamiento.

Micha recordó que constantemente la primera actriz le llevaba detalles al programa como anillos y collares que conserva con mucho cariño, pero tiempo después se distanció sin algún motivo aparente.

Cada que me iba a ver al programa me llevaba anillos, me llevaba cosas... Me acuerdo que llegaba con bolsitas y entonces me sacaba anillos y collares que aún conservo, muy amorosa, te los traía envueltos para regalo, muy linda”.