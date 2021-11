México.- La salud de Carmen Salinas continúa grave, pero estable, y los familiares de la actriz además de preocuparse por estar al pendiente de ella tienen que enfrentar otros problemas, pues han intentado hackear su WhatsApp.

Fue el sobrino de doña Carmelita, Gustavo Briones, quien también es su asistente, el que lanzó la alerta para todos los conocidos y seguidores de su tía.

Aseguró que han intetado hackear el 'whats' de su tía con malos fines, por lo que pide que no caigan en fraudes, al mismo tiempo aclaró que no pedirán ningún donativo a nombre de Carmen, por si alguien les llega a pedir algo.

Carmen Salinas se encuentra hospitalizada en el área de terapia intensiva del hospital Star Médica en la colonia Roma, en la Ciudad de México, tras sufrir un derrame cerebral que la mantiene en coma e intubada.

La madrugada del jueves la querida actriz de 82 años de edad, tuvo que ser llevada de urgencia al hospital luego de que la encontraran desmayada en su casa.

El sobrino de la también cantante y comediante informó ante medios de comunicación que han intentado hackear el WhatsApp de su tía.

A Gustavo Briones le preocupa que quienes estén detrás del intento de hackeo lo hagan con la intensión de extorsionar a los seguidores doña Carmen Salinas, pues teme que les pidan dinero a nombre de ella.

Ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”, expresó Gustavo ante reporteros.