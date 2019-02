Carmen culpa a Geraldine "de mandar a Gabriel a los brazos de Irina"

Carmen Salinas defendió a Irina Baeva y Gabriel Soto ahora que muestran su relación ante las cámaras y llama la atención que dijo todo lo que piensa ¡contra Geraldine Bazán!

"Hijas ya no celen tanto a su marido, a su novio, a su viejo o lo que tengan, ya no lo celen tanto, sobre todo no dejen que se meta su mamá a dar opiniones" dijo Carmen Salinas en una opinión que no iba siento criticada.

La actriz Carmen Salinas dijo que las mujeres tienen que ser discretas para verse más finas.

Luego mencionó que la expareja le cae muy bien pero que las declaraciones de Geraldine no le parecen bien pues ambos tienen que dejar atrás el escándalo.

Para Carmen Salinas, es la mujer la que orilla al hombre a que busque otra persona, pues también el hombre se enfada "de tantas escenas".

Así como al hombre le dicen 'el caballero no tiene memoria', tampoco la dama, la dama tampoco debe tener memoria y contar sus intimidades, tenemos que ser discretas, para que hacer escándalos"

Carmen Salinas aseguró que si Gabriel se fue con Irina es porque quiso pero que tal vez las "escenas" de Geraldine lo hartaron.

Dijo que si Bazán ya trae también novio no ve cuál es el problema, aunque la joven actriz ha recalcado que Gabriel e Irina incluso pretendian utilizar a las dos hijas de ella para hacer una campaña publicitaria como si fueran una familia en armonía, como relata el canal de YouTube "Es de Hoy"

Llamó la atenció que Salinas le "restó puntos" a Geraldine por no quedarse callada, como lo publicó el programa "El Gordo y la Flaca".