Carmen Salinas destapa quién sería la próxima ‘Aventurera’

Ciudad de México.- Durante varios años la obra musical “Aventurera” permaneció en el gusto de los mexicanos y se posicionó como una de las obras más emblemáticas, ya que se logró, y de buena manera, la adaptación de la película protagonizada por Ninón Sevilla, basada en un cuento de Álvaro Custodio estrenada en 1949.

En aquel entonces la primera en dar vida a “Elena Tejero” fue Edith González, pero lo que pocos saben es que Carmen Salinas había considerado a Itatí Cantoral para ser la primera “Aventurera”, pero ella canceló pues prefirió hacer una telenovela.

Por lo que el destino favoreció a Edith González quien encarnó a la primera “Aventurera” y lo hizo tan bien que abarrotó el Salón Los Ángeles, prolongando el éxito por poco más de un año.

Yo quería a Itatí (Cantoral), me recordaba con su cuerpo María Antonieta Pons (actriz y bailarina de rumba, que fue la primera en aparecer en el “cine de rumberas”. Vedettes que se volverían íconos en aquellas décadas en México), viene de un viaje de Europa y me dijo que ya tenía el compromiso de hacer una telenovela con Emilio la Rosa. Pero yo ya tenía listos a todos los demás actores y fue cuando Itatí me dijo que no podía porque le habían ofrecido hacer una telenovela y no tendría tiempo”, relató Carmen Salinas.