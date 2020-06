Carmen Salinas y llama pend… a los que no creen en el coronavirus

México.- La primera actriz y política Carmen Salinas ahora sí se enojó con los que no creen que el coronavirus (Covid-19) existe y les mandó decir a través de Twitter que ‘por incrédulos se les va a meter’.

La publicación de la actriz de Televisa de 80 años dividió la opinión de internautas en redes sociales, quienes le aplaudieron el comentario, pero otros la criticaron por el lenguaje que utilizó.

Hay cada pend...a y pend...o que todavía aseguran que el pinc... coronavirus no existe, que es cosa del Gobierno... no mam...n, seguramente el Gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un virus que por incrédulos se les va a meter por las nalg...s”, escribió la empresaria teatral en Twitter.

Pero no paró ahí, cuando el usuario Daniel de Anda la cuestionó por las palabras que usó para reprochar a la gente que se niega a creer en el mortal virus, ella le devolvió otra pregunta y le expresó lo triste que se siente, pues ya perdió amigos y familiares de compañeros a causa del coronavirus.

Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus �� que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS

Daniel no me digas que a estas altura de la vida te asustan estas palabras, a mi se me salen las lagrimas de ver cuantos amigos, familiares de compañeros y compañeros han muerto. Eso y luego escuchas: ‘ese virus no existe’, que rabia escucharlos”, le respondió la actriz de ‘Cuando el amor manda’.

Las dos publicaciones le generaron más de 12 mil ‘Me Gusta’ y fue retuiteado más de 4 mil veces.

Los comentarios de Carmen Salinas siguen generando reacciones como a Angiee E, quien le preguntó si en verdad ella lo escribió, pues a pesar del vocabulario que usó, tiene toda la razón, pues en la calle hay gente irresponsable que no toma las medidas sanitarias recomendadas por la OMS.

Angie tu crees que no te vas a irritar de la manera que me pasó a mi, cuando no te imaginas la cantidad de amigos, el padre de mi yerno, compañeros, no pudieron superar esta maldita enfermedad y murieron. (Que) Pena que me escucharon los cultos y se asustaron”, le respondió la actriz de cine mexicano.