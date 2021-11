Ciudad de México.- Carmen Salinas permanece en estado grave, pero estable, luego de sufrir un derrame cerebral en su casa, tras lo cual cayó en un estado de coma por lo que sigue internada en el área de terapia intensiva en el hospital Star Médica en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Y aunque a los familiares de la actriz no les han reportado algún avance en el estado de salud de Carmelita, su hija, María Eugenia Plascencia Salinas, asegura que su madre escucha lo que le dice y reacciona, pues reveló que su mamá movió los pies.

Sigue en el mismo estado delicado y que les puedo decir, yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé, pero movía sus piecitos y le dije en el oído que la queremos tanto la familia, como sus compañeros”, contó la hija de Carmen.