México.- Carmen Salinas sufrió un desplante de Arath de la Torre en el programa “Hoy”, por lo que ahora los fans de la actriz, quieren fuera del matutino al conductor.

Unos días antes de que todo México quedara impactado porque Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral, fue invitada al programa “Hoy” para hablar de la telenovela “Mi Fortuna es Amarte”, en donde interpreta al personaje de Magos, una abuelita que sufre una grave enfermedad.

Ese día, la también productora de 82 años, sentada frente a Andrea Legarreta y Arath de la Torre en el foro del programa de Televisa, compartió detalles de la historia protagonizada por Susana González y David Zepeda.

Carmen Salinas, quien siempre se ha caracterizado por ser una persona muy platicadora que gusta de expresar sus opiniones, hizo lo propio para reconocer a cada uno de los actores de “Mi Fortuna es Amarte”.

La ex diputada se tomó su tiempo en el programa para sacar su teléfono celular y de la pantalla, leer los nombres de quienes participan en la telenovela.

Esta acción se le hizo graciosa a Arath de la Torre, pues su rostro reflejó expresiones de burla, aunque los seguidores del programa “Hoy” no lo tomaron nada bien y reprobaron que supuestamente se burlara de Carmen Salinas.

El video del programa “Hoy” con Carmen Salinas como invitada fue subido a YouTube y en los comentarios, televidentes notaron la falta de respeto que Arath de la Torre tuvo hacia la actriz.

Internautas recordaron que el actor fue censurado hace unos meses debido a un comercial en el que dijo que los Voladores de Papantla eran aburridos y pidieron que ya lo saquen.

¿Que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo”.

Otros lamentaron que fuera impaciente con Carmen, de quien dijeron que ya es una adulta mayor llena de sabiduría.

Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace, a los adultos mayores hay que respetarlos siempre, respetar su lentitud que sólo es sinónimo de los años que nos llevan, y respeto por toda su sabiduría”.

Unos más notaron que Andrea Legarreta y Andrea Escalona se sintieron incómodas por la actitud de su compañero frente a Carmen Salinas.

No me gusta ver a Arath de la Torre en este programa, no es como los demás de comedia, sarcasmo, etc, Etc de mal gusto”.