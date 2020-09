Carmen Salinas retiró el veto de Xavier Ortiz de Televisa

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Carmen Salinas, comentó que había retirado el veto del fallecido Xavier Ortiz de Televisa.

Este lunes falleció el exgaribaldi Xavier Ortiz, por lo que la actriz lamentó su deceso y mencionó que hace poco él se había contactado con ella.

Estoy muy triste porque no puedo creer todavía que esté muerto Xavier Ortiz. Todavía el miércoles me mandó un Whatsapp donde me dice 'manina, la extraño mucho, cómo está' y me pidió que le grabara un anuncio para una fundación para ayudar a los niños enfermos de Covid-19… No puedo concebirlo que ya no esté", expresó.