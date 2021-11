Rezan por Carmen Salinas y esperan un milagro para su recuperación

México. Carmen Salinas de 82 años se ha mantenido en coma y con asistencia respiratoria luego de sufrir un derrame cerebral debido a una subida de presión, familiares y amigos de la primera actriz se reunieron para ofrecer una misa para Carmen Salinas pidiendo su pronta recuperación.

Desde el 11 de noviembre, la ex diputada se encuentra en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, pues familiares informaron que el derrame fue en la zona del tallo cerebral, aunque se encuentra estable su situación es delicada.

Respecto a su salud, su hija María Eugenia compartió cómo están pasando por esta difícil situación, asegurando que es muy doloroso lo que viven. También, reveló que fue lo que ocurrió aquel día que Carmen Salinas ingresó al hospital.

La noche del miércoles, mi mamá estaba bien, cené con ella en su casa y me dijo: ‘Me voy a desmaquillar y a bañar, porque mañana tengo llamado’ (de la novela Mi fortuna es amarte). Me fui a mi casa, pues vivo enfrente, y a los pocos minutos me fue a tocar una de las señoras que la cuidan, me dijo que mi mamá estaba desmayada y que no reaccionaba”, dijo Eugenia.