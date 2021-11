Carmen Salinas sigue en estado crítico y no regresa del coma

AM.- Los familiares de Carmen Salinas confirmaron a través del programa Hoy, que la actriz sigue en coma y su derrame cerebral no se puede operar.

Tras ser hospitalizada de emergencia por un derrame cerebral que la llevó a un coma natural, la también productora de Aventurera sigue delicada, y fue su sobrino Gustavo Briones quien confirmó que sigue grave.

En entrevista con el programa Hoy, el representante de Carmen Salinas aseguró que la famosa no puede regresar del coma.

Está muy muy grave, pero estable. No puede regresar del coma”, indicó su sobrino Gustavo Briones.

Indicó que otro especialista ya la revisó, pero que es el mismo diagnóstico: no la pueden operar, porque el lugar en el que se dio el derrame es inoperable.

Cabe mencionar, que Briones aclaró que Carmelita no está intubada.

Tiene un respirador, pero intubada no está”, aseguró. También negó que Carmen Salinas tenga muerte cerebral como trascendió durante la noche del jueves 11 de noviembre.

Su sobrino también comentó que movió un poco la mano cuando escuchó a sus familiares, por lo que siguen pendientes.

Le pregunté al doctor que me dejó pasar que si ella me podía escuchar, me dijo que sí. Y ella siempre ha tenido un oído espléndido. Yo platiqué con ella, le dije que había venido Juan Osorio, muchas amistades que han venido y sentí que movió su barbita un poco”, comunicó.