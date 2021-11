México.- Luego de tres días en el área de terapia intensiva tras sufrir un derrame cerebral, la condición de la actriz Carmen Salinas continúa siendo grave. El más reciente reporte que dieron sus familiares señala que tras dos tomografías y un electroencefalograma los médicos ven leve actividad en su cerebro.

Carmen Plascencia y Gustavo Briones, nieta y sobrino de la actriz respectivamente, salieron a dar información frente al hospital en el que se encuentra internada la actriz de la telenovela de Televisa “Mi fortuna es amarte” desde la madrugada del jueves.

Tiene poca actividad cerebral, lo que marcan los estudios que se le han hecho a lo largo de estos días es una condición grave, es lo que podemos decirles, porque eso es lo que nos han dicho a nosotros", explicó la nieta de Carmelita.

Según lo que dieron a conocer los parientes de la actriz de 82 años, los especialistas que atienden a su mamá en el hospital Star Médica en la colonia Roma, les informaron que tras revisar las tomografías que le practicaron y un electroencefalograma no vieron muchos cambios.

Familiares de Carmelita Salinas piden que no crean en información no difundida por ellos. Captura de video

Han sido dos tomografías las que le han hecho y están igualitas, sigue lo mismo, en el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, sí tiene vida", dijo Gustavo Briones.

Los familiares de Carmelita Salinas mantienen la esperanza de que se mejore y salga del coma en el que se encuentra, aunque están conscientes que lo dicho por los médicos no significa que haya mejorado o empeorado.

"Lo que los médicos nos dicen no es hacía una evolución o empeoramiento, solamente nos dicen del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que esto es esperanzador porque es muy fuerte decirlo, ni que ya no hay nada que hacer, sólo sabemos que tiene una actividad cerebral leve, los estudios dicen que es esta una coma natural grave", agregó Carmen Plascencia.

Carmen Salinas participaba actualmente en la telenovela de Televisa 'Mi fortuna es amarte'. Foto: Instagram

Aclaran rumores sobre Carmen Salinas

Más temprano la hija de Carmen Salinas, María Eugenia, había informado a los medios de comunicación que hacen guardia frente al hospital que estaban en espera de un milagro, pues no pierden la fe en que la actriz se recupere.

Además, su sobrino y asistente Gustavo Briones, aclaró que nadie pedirá donativos en nombre de Carmelita, pues todos los gastos médicos hasta el momento están cubiertos, esto debido a que informó que han intentado hackear el WhatsApp de su tía presuntamente con el objetivo de extorsionar a la gente que quiere a doña Carmen.

También pidieron tanto a medios de comunicación como a los seguidores de la actriz que no difundan información falsa, pues ya van varias veces que comienza a circular la noticia que doña Carmelita falleció; insistieron en que ellos serán los únicos que den el reporte de salud de Carmen Salinas.

