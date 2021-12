Ciudad de México.- La salud de Carmen Salinas ha mejorado en los últimos días, y aunque los familiares de la actriz prefieren ser cautelosos, sí mantienen la esperanza de que se recupere por completo, y es que los médicos les informaron que la inflamación en su cerebro bajó y que ya no hay hemorragia.

Carmen Salinas cumplirá este 11 de diciembre un mes de permanecer en el área de terapia intensiva del hospital Star Médica de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

La madrugada del 11 de noviembre la actriz fue encontrada inconsciente en su baño, por lo que fue trasladada al hospital donde tras hacerle estudios confirmaron que había sufrido una hemorragia cerebral, la cual la mantiene en estado de coma.

Fue su hija, María Eugenia Plascencia, quien confirmó a los medios de comunicación que la salud de su mamá ha evolucionado de buena manera y que hay buenas noticias respecto al tema.

La buena noticia es que ya no tiene derrame", confirmó la hija de la actriz.

“Sigue delicada. Le quitan el respirador, está respirando, pero después se lo vuelven a poner para que descanse. Sigue con sus movimientos”, agregó María Eugenia.

La hija de la actriz explicó que a diario le dan terapias, como son ejercicios de brazo, de piernas.

Hoy que me tocó verla, está dándole diario terapia, ejercicios de brazos, piernas, se está poniendo tensa Carmelita, se ponía tensa cuando llegaban a las piernas y todo eso le dio gusto ver al terapeuta”, contó a los medios.

Carmen Plascencia, nieta de Carmelita, también confirmó al programa “Hoy” las buenas noticias, pues aseguró que según le informaron los doctores, la última tomografía que le realizaron a su abuela mostraba que la inflamación en el cerebro ya disminuyó, aunque la actriz aún no ha despertado del coma.

Todavía no hay conciencia, la sangre (en su cerebro) es la mínima, pero todavía no hay una respuesta. No podemos decirles que ya despertó. Todavía sigue muy dormida”, explicó Carmen Plascencia.