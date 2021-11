México.- Carmen Salinas cumple ya cinco días internada en estado de coma, y su pronóstico es reservado, pues aunque permanece estable su situación sigue siendo delicada.

Cada día, familiares de Carmen Salinas informan los pormenores a los medios de comunicación que hacen guardia afuera del hospital donde se encuentra internada la actriz.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmelita, informó que los médicos le dijeron que sufrió una hemorragia cerebral y no un derrame, aunque cuando le preguntaron en qué consistía la diferencia entre ambas dijo que tendría que preguntarles a los doctores porque no lo tenía claro.

Explicó que los médicos le han practicado varios estudios, entre ellos varias tomografías, desde que fue hospitalizada el pasado jueves en la madrugada, luego de que la encontraran desmayada en su cuarto.

"Decían que era derrame, pero no", subrayó María Eugenia a su llegada al hospital donde se encuentra la actriz.

Están haciéndole tratamientos de medicinas, no nada más para el dolor, sé que también para el cerebro y obvio cuidando sus pulmones, y gracias a Dios todo funcionando normal y hay una esperanza", dijo Maru ante los medios.

La hija de la actriz, contó además que a su mamá ya le llevaron la bendición de un sacerdote, pues es conocido por todos la fe en la religión que tiene Carmelita.

Vino un sacerdote para pedir por su salud, vino al día siguiente que le dio esto… Está bellamente dormida, lindo su cutis, su semblante muy bien, sus manitas, y siempre que llego a los pies en masaje como que dice que no le haga cosquillas", expresó.

María Eugenia cree que lo que le pasó a su mamá fue por la presión arterial alta, pues contó que pese a que es una señora de 82 años, no duerme bien, ni descansa lo necesario.

"Mi mamá duerme poco desde que murió mi hermano. Cuando va a trabajar siempre dormía a las dos o tres de la mañana, y se levantaba a las seis para irse a Televisa. Cuando no, se levantaba a las 11 o 12. Este ritmo de no descansar llega un momento en que el cuerpo no aguanta", expresó.

Desde que murió su hijo Pedro, Carmen Salinas ya no volvió a dormir bien, contó su hija Maru. Foto: Instagram

Familiares retoman sus actividades laborales

Marú también explicó que a partir de ahora se van a estar turnando para acompañar a su mamá, pues algunos de los familiares ya regresan a sus actividades laborales.

Su primo Gustavo ya estará en los siguientes días pues ya regresa a trabajar, y ella también volverá a abrir su negocio la próxima semana, por lo que se dividirán el tiempo para estar con ella "Para que no digan que estamos peleados", agregó.

La familia aprovechó las redes sociales de Carmen Salinas para desmentir una vez más que la actriz hubiera fallecido, así como aclarar que ninguno de los familiares está pidiendo dinero por ningún medio, para que no se dejen engañar.

