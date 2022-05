México.- La cantante Carolina Ross, quien cobró fama este fin de semana debido al beso que Christian Nodal le dio en su show en Metepec, acudió como invitada al programa "De primera mano" para promocionar su más reciente disco, el segundo en su carrera.

Carolina fue la encargada de abrir las presentaciones de Christian Nodal en el Palenque de Metepec el viernes y sábado pasados, pero en entrevista para el programa de espectáculos de Grupo Imagen reveló que no lo conocía en persona, pese a que se hizo viral un video suyo por cantar uno de sus covers.

Contó que sus equipos de trabajo se pusieron de acuerdo e invitaron a la cantante sinaloense a que abriera el concierto del ex prometido de Belinda, algo que agradece.

"Bien agradecida por la oportunidad que me dio de estar abriendo sus shows ahí en Metepec, yo he subido varios covers de él en mi canal de YouTube y estaba muy emocionada de conocerlo, en la plática me dijo ‘¿y qué show, nos aventamos un dueto?’ y super agradecida”, dijo ante Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón.

Carolina Ross acaba de estrenar su segundo disco 'Cuestión de tiempo'. Foto: Instagram

Sin querer, gracias a Nodal se le abrieron las puertas

La joven contó un poco más sobre ella, y cómo fue que inició en el mundo de la música, algo que no fue fácil, pues pese al apoyo de su mamá, en su familia nadie se ha dedicado a lo mismo.

“Yo soy de Culiacán, Sinaloa, y desde bien chiquita empecé a cantar, descubrí que mi pasión era la música, y desde entonces empecé a picar piedra en este medio, no tengo a nadie en mi familia que se dedique a eso, mi mami yo iniciamos literalmente en pañales”, compartió.

Carolina Ross contó que fue hasta que le llegó la oportunidad de participar en un reality show fue que su carrera comenzó a despegar, apoyada en las redes sociales.

“Acudí a muchísimos castings, todos los que llegaban ahí a Culiacán, y fue hasta el 2013 que participé en un reality me fue súper bien, gané el tercer lugar, pero ¿qué pasa después de un reality? Es muy difícil hacer un camino, yo me refugié en las redes sociales con covers, tardaron tres años para que se hiciera viral el primer cover y fue ‘Adiós amor’, de Christian Nodal”.

La cantante sinaloense comenzó a ganar fama por interpretar covers de Christian Nodal. Foto: Instagram

La artista independiente ya tiene tablas en los escenarios, pues ha compartido con exitosos grupos como Camila y Sin Bandera, pues fue la encargada de abrir los shows de su tour por Estados Unidos.

“El año pasado estuvimos en Time Square… ha sido un proceso desafiante pero lleno de alegrías”.

Sin embargo, el conductor Gustavo Adolfo Infante no quiso desaprovechar la oportunidad y preguntarle por el sonado beso que le dio Nodal cuando cantaron juntos.

“Sí me dio un beso, pero me lo dio en el cachete…”, reveló.

Carolina Ross explicó que conocer a Nodal fue una grata experiencia.

Se portó increíble, con mis músicos, los elogió mucho de que eran muy buenos, los muchachos voladísimos, también saludó a mi mami, conmigo se portó de maravilla”.

“La verdad yo no tenía el gusto de conocerlo y me llevé un buen sabor de boca, estoy súper contenta”, contó Carolina, quien acaba de estrenar su segundo álbum titulado “Cuestión de tiempo”, que contiene temas de Joss Favela y César Inzunza.