VIDEO. Caso Octavio Ocaña: 'Escorpión Dorado' revela clip inédito y suspenden a tres policías

Ciudad de México.- A casi tres semanas del trágico fallecimiento del actor Octavio Ocaña, siguen saliendo a la luz videos y fotografías de cómo era la vida de quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos".

Son varias las cuentas en redes sociales que continúan compartiendo detalles del

cómo era el día a día de Octavio, incluso, sus compañeros de foro han compartido momentos que vivieron con él.

Pero hoy 11 de noviembre, el youtuber Alex Montiel, conocido en el mundo del Internet como "El Escorpión Dorado", llamó la atención de los cibernautas tras compartir un video donde se le puede ver a Octavio Ocaña practicando una de sus pasiones: el fútbol.

Se trata de una plática que tuvo el influencer enmascarado con “Benito” donde curiosamente bromean sobre su personaje en la serie de Televisa.

¿Pues no que no querías ser actor?", le dice el Escorpión. Y Octavio responde de forma divertida. "Yo no quiero ser actor, solamente quiero hacerle a la mama%$&".