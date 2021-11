Caso Octavio Ocaña: Expareja del actor revela foto de su hijo no reconocido

Estados Unidos.- El programa que se transmite vía YouTube, Chisme No Like, se llevó la exclusiva de hoy al presentar la fotografía de un bebé que presuntamente sería el hijo no reconocido de Octavio Ocaña.

El programa presentó una entrevista con Georgina García, quien se ostenta como expareja del actor que participó en el elenco de la serie de comedia “Vecinos” transmitida por Las Estrellas.

La joven señaló que “Benito Rivers” nunca quiso reconocer su paternidad ni mucho menos hacerse cargo del pequeño. Y para sustentar su argumento presentó una fotografía de su bebé.

Inmediatamente la instantánea comenzó a circular por todos lados y los medios de comunicación la retomaron, lo cual causó más polémica por el increíble parecido del pequeño con el extinto actor.

La exnovia del histrión señaló que presuntamente el bebé que concibió con Octavio Ocaña llegó al mundo apenas el pasado mes de octubre, lo cual coincide con los dichos de una vidente, quien predijo que venía una presunta paternidad del actor. Incluso se pensó en un principio que podría ser Nerea Godínez, última pareja del actor, quien daría la noticia.

Cuando estuvo la vidente Bertha en el programa, habló sobre un supuesto bebé en la vida del actor, nos imaginamos que era el bebé de su prometida Nerea Godínez, sin imaginar que tal vez Ocaña sí tuvo un hijo", se dijo en el programa.

Tras el trágico fallecimiento del actor de Televisa, la ex pareja destapó las imágenes del bebé no reconocido pero también mostró fotografías que sustentan que sí hubo un romance entre ellos.

Es impresionante el parecido del bebé con el actor. Foto: Instagram.

Esta noticia causó revuelo en redes sociales, pues los seguidores de “Benito Rivers” y quienes apoyan a quien fuera su pareja en vida, reaccionaron a la inoportuna manera de revelar tremenda información.

Georgina García colocó un moño negro en su foto de perfil, a manera de luto, por el fallecimiento de quien fuera el padre de su hijo. Ahora se esperan las reacciones de la familia respecto a las declaraciones de la ex pareja.

