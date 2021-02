Caso Vicente Fernández: fan no acepta disculpas por tocamiento indebido

México.- La joven fan que viralizó un video en el que se ve a Vicente Fernández tocarle el busto de manera indebida, no aceptó las disculpas del ‘Charro de Huentitán’, pues no lo sintió sincero, y tampoco cree que haya sido un accidente.

Si fuera accidente, no pasaría tanto”, respondió la joven, quien omitió su identidad.

La fan señaló en redes sociales que también cree que la disculpa del cantante fue más bien para los medios de comunicación, antes que para ella y otras afectadas.

Hace dos semanas, en redes sociales se viralizó un video, tomado hace tres años, en el que se ve a Vicente Fernández tomarse una fotografía con un grupo de fans y se puede ver que al abrazar a una de ellas le toca un pecho, lo que causó indignación.

Días después, el también actor y empresario estuvo en ‘Casa de Mara’, programa de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, cuyas cámaras aprovechó para disculparse y asegurar que no había mala intención.

Si algo tengo es respetar al público, pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera, reconozco que hice mal, pero fue bromeando, no sé, eran muchísimas gentes, le ofrezco una disculpa de todo corazón, no lo hice con intención”, dijo.

Y aseguró que si lo hubiera hecho con intención, no lo haría frente a cámaras.

Incluso, dijo que el momento de tomarse fotos con sus fans dura segundos y él no se da cuenta de quienes son y menos los conoce.

Sobre el tema, su ex nuera Mara Patricia Castañeda aseguró que ella no cree que alguien con la talla de don Vicente Fernández necesite faltarle al respeto a una fan, pues son lo más importante para él.

Yo no creo que el Charro de Huentitán necesite faltarle al respeto a una fan cuando usted quiere tanto a sus fans”.

Pero la joven rechazó las disculpas y dijo que no era suficiente para ella, pues no sintió sincero al intérprete de ‘Muriendo de amor’, ‘Otra vez’ y ‘Se me hizo tarde la vida’.

Esto pasó con cuatro mujeres más y, si fuera accidente, no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera”, destacó la chica.

El video del tocamiento se viralizó en una entrevista transmitida por ‘Despierta América’ y en cortesía con ‘Primer Impacto’.

La fan agregó que compartió el video en Instagram hace tres años, pero ahora que lo compartió en TikTok creció el escándalo.

No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro”, aseguró.