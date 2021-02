Caso Vicente Fernández: joven acosada responde comentarios en su contra

Ciudad de México.- Tras un comentario realizado después de la entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda a Vicente Fernández, en donde le pedía a la joven que acusó al cantante de acoso que “diera la cara”, ella decidió salir a la luz.

No entiendo como tres años después ves una foto y te sientes violentada, cuando hace tres años viste la foto y cuando uno tomó una foto la revisas. Todos se han ido contra don Vicente y contra mí, no han buscado a la chava y sólo tiene una red en TikTok”, comentó Mara en una entrevista para distintos medios.

Después de que varios medios de comunicación buscarán a la joven mediante redes sociales, ella decidió contestar a los comentarios realizados por el cantante y la periodista, esto mediante una carta.

Si ven la foto, Vicente no tenía su mano en mi estómago como él dijo y nunca buscó mi hombro. Él tenía intención de hacer lo que hizo y puedes ver otras fotos con otras mujeres que salieron a la luz”, detalló.

Así mismo, lamentó las disculpas de Fernández, pues asegura que no son sinceras, además detalló que no lo hizo para obtener fama.

No sentí sinceras sus disculpas, lo hice para que la gente viera lo que pasó con Vicente Fernández, no tengo planes de sacarle dinero”, comentó.

El cantante Vicente Fernández, fue entrevistado hace unos días por la periodista Mara Patricia Castañeda para hablar sobre este tema que causó tanta polémica.

Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, o una broma o no sé, eran muchas personas, como te digo, yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con la intención”, explicó.