México.- Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa luego de que la influencer YosStop saliera de la cárcel debido a que había sido acusada de pornografía infantil por aceptar tener en posesión el video de la violación de la joven, que cuando ocurrió era menor de edad.

La noche de este martes, Yoseline Hoffman salió del reclusorio femenil en Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa durante 5 meses, pero debido a que se reclasificó su delito a discriminación y la parte afectada aceptó un acuerdo para resarcir el daño, quedó en libertad.

En el mensaje de Ainara Suárez frente a los medios de comunicación, destacó que decidió darle una segunda oportunidad a YosStop, con el fin de que su mensaje no se distorsionara, pues lo que desea es que se sepa que lo que le hicieron a ella tiene consecuencias y que su caso sirva para un aprendizaje sobre todo en materia de violencia de cualquier tipo contra mujeres y niñas.

Que todas las personas sepan que es un delito difundir contenido íntimo de cualquier personas sin su consentimeinto y si es menor de edad es pornografía infantil”, expresó Ainara.

Ainara Suárez explicó el mensaje que quiere dar tras el ataque sexual que sufrió. Captura de video

La joven reflexionó qué significaría en este proceso un ‘final feliz’, así entre comillas, y adónde quiere que lleve todo lo que ha pasado.

Lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas y que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie”.

Agregó que desea que su caso sirva “para que todas y todos aprendamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito, que no tienes derecho a insultar, humillar o denigrar a otra persona y que no tienes derecho a tener ni compartir contenido sexual sin su consentimiento y nunca si es menor de edad”.

Ainara Suárez se refirió a sus agresores, de quienes dijo, que había sido difícil aceptar que por ser menores de edad cuando cometieron el ataque en su contra, el sistema que se les aplica es diferente por lo que las consecuencias sean mucho más leves que las que tendrían si hubieran sido adultos.

La joven Ainara Suárez explicó que desea que otras mujeres y niñas sepan que no están solas y que no está bien la violencia de ninguna forma. Foto: Instagram

“Pero dentro de lo que cabe, creo que sí he podido lograr cierta justicia y seguiré buscando que en todo lo que sigue se reconozca lo que hicieron y se comprometan a no volver a lastimar a nadie y que tengan las consecuencias más fuertes posibles”.

A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar”, expresó Ainara.

Sin embargo, la joven reconoció que en el caso de YosStop cambió de opinión tras analizar bien la situación y platicarlo con sus asesores, para ver cuál sería la mejor forma de cerrar este proceso.

En el caso de Yoseline, después de pensarlo mucho y platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad, no quería que el mensaje en mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas, el de adolescentes y adultos, o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella”.

Ainara se cuestionó cuál sería el mensaje que le daría más paz y o que resultaría más sanador “por eso después de analizar las opciones y platicarlo con mi asesoría jurídica buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica”.

Que en lugar que Yoseline siguiera en la cárcel pudiera salir pero sujeta a una serie de condiciones con la que cambiara su forma de comunicar, de tratar a las mujeres y con los que pudiera haber un cambio real”.

Se refirió a este acuerdo que llegaron, con el que YosStop debe asistir a pláticas con colectivos feministas y a cursos de capacitación y sensibilización en temas de violencia de género, y lo aprendido en estos cursos deberá compartirlo en sus redes a través de un video al mes.

Además confirmó que Yoseline debe dar donaciones a instituciones de apoyo a mujeres y niñas además de que debe invitar a sus seguidores a donar, e incluso debe colaborar como testigo en las demás investigaciones del caso, y sobre todo, que no volviera a insultar, humillar, denigrar o revictimizar a nadie especialmente mujeres y niñas.

Que no volviera a hablar de mí, de mi familia o mi caso, y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse a mi o a mi familia”,

Aunque señaló que la única excepción a lo anterior, es cuando de su disculpa pública, e incluso si YosStop quiere compartir en sus redes las experiencias vividas en la cárcel, deberá aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos.

Espero que los hombres entiendan que nuestros cuerpos no son suyos, son nuestros, que si no damos nuestro consentimiento, es violación, espero que a otras mujeres y niñas esto les de fuerza”.

Por último, Ainara Suárez quiso dejar un mensaje sobre todo a las mujeres y niñas, “que la violencia sexual, emocional o en cualquier de sus fomas no es normal y no tienen porque tolerarla”.

Además, Javier Schütte Ricaud, abogado de Ainara Suárez, aclaró que todo el asunto de su clienta se llevó pro bono “ha sido una gran oportunidad y un privilegio poder apoyar en este caso”.

