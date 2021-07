Ciudad de México.- YosStop fue vinculada a proceso tras la demanda de Ainara Suárez contra la influencer por pornografía infantil, pues exhibió el abuso que sufrió la joven en YouTube… ¿y sus abusadores? La misma Ainara explica qué pasa con ellos.

A través de su cuenta de TikTok, Ainara Suárez despejó las dudas sobre porqué YosStop está en la cárcel antes que los cuatro jóvenes que abusaron sexualmente de ella cuando tenía 16 años con una botella de champagne.

El programa “Ventaneando” también compartió el clip de Ainara sobre el caso YosStop, donde además aseguró que no busca ni fama ni dinero, sino justicia.

Ainara comenzó su explicación asegurando que ninguno de los delitos que denunció es menos o más importante que el otro.

He visto que todavía hay muchas dudas acerca de lo que está pasando con mi caso, para empezar quiero aclarar que el delito cometido por Yoselin H es diferente al delito que fue cometido por carlos R, Julián G, Nicolás B y Axel A, por lo que son procesos diferentes y van a tiempos diferentes, es por eso que se libró una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, no significa que un caso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos”, argumentó.