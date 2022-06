León, Guanajuato.- En una transmisión en vivo, Geros platicó cómo fue que una sombra maldita le gritó y rompió los espejos de su casa.

Según lo narró en su video, iba bajando las escaleras cuando vio en el espejo una sombra reflejada, para enseguida romper el espejo grande que tiene en la sala.

Iba bajando, vi el espejo y vi una sombra que me grita y se truena el espejo a la verg…se me bajó con todo la sangre, empecé a sentir bien cule…en todo mi cuerpo, mis pies se me debilitaron, me asustaron ojetísimamente”.