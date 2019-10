Cecilia Galiano confiesa que ha buscado galán hasta por Tinder

CDMX.- La actriz Cecilia Galiano lleva cinco años soltera y no termina de entender por qué, lo que sí sabe es que como todas las personas, tiene sus cosas buenas y malas; inclusive compartió que hasta trató de buscar citas online.

Al platicar con sus amigas y hacer un análisis de estos años en soltería, decidió sacar provecho de su situación y hacer un show de stand up, para lo que abrió Tinder y tampoco tuvo mucha suerte.

Hasta abrí el Tinder porque dije 'voy a probar', puse Cecilia Galiano, subí mis fotos como hacen todos, estaba con tres amigas que me dijeron cómo moverle y acepté a uno que me escribió y yo toda emocionada, me preguntaron cómo me llamaba y dije que Cecilia Galiano pero me respondió 'Mira, nena, Tinder es para tener relaciones neta, no te hagas pasar por otra persona', ¡Y me eliminó!", contó soltando una carcajada.