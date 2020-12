Celebra Andrés Cepeda su Latin Grammy con show streaming esté sábado 5

México.- El colombiano Andrés Cepeda está muy motivado tras ganar el Latin Grammy, y ahora prepara un show virtual que promete ser la cúspide de su creatividad.

En entrevista con AM, platicó del proyecto y la responsabilidad que se viene con la condecoración a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su disco ‘Compadres’.

Cepeda añadió que prepara una versión Live Streaming de la obra ‘Cepeda en Tablas’, que se emitirá este sábado 5 de diciembre a las 7 de la tarde.

Nunca me había presentado ante un público de esta forma, pero después de varias funciones tomé confianza y ahora estoy más tranquilo; aunque hemos hecho conciertos en línea, es la primera vez que vamos a llevar este formato a las pantallas, el reto sigue siendo esa parte que no es la que hago habitualmente, sino del lado de actor, y la gente que me conoce sabe que no lo había hecho… romper el hielo y hacer esto, es de los retos más grandes”, compartió.