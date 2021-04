Ciudad de México.- Laura León se convirtió en una “chica material” con el lanzamiento de "En Materia de Amor", su nueva canción que es una versión cumbia de “Material Girl”, el éxito de Madonna de hace 37 años.

Con el mensaje: "Ponte al tiro en materia de amor, no aflojes el tesorito, cuídalo", la cantante de 68 años, en colaboración con la banda Tropikal Forever, contagian este bailable ritmo y la divertida letra.

Es lo más valioso que tenemos las chicas, nuestro tesorito, que no hay qué aflojar", aseguró Laura en entrevista telefónica con Agencia Reforma.

"La Tesorito" es una gran fan de Madonna a quien, por cierto, le lleva sólo seis años.

Madonna me encanta, me fascina, corazón", expresó, por eso no dudó en grabar el nuevo tema "En Materia de Amor".