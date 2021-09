Celebran en todo el mundo a ‘Imagine’ la canción de John Lennon que cumple 50 años

Londres.- En un evento realizado en todo el mundo, se celebrarán los 50 años de “Imagine”, la canción clásica de John Lennon y Yoko Ono.

Como parte de las celebraciones, en Londres, se han iluminado las casas del Parlamento y la Catedral de San Pablo, el mismo mensaje (“Imagine all the people living life in peace”) fue proyectado en el edificio Liver y el Museo Liverpool, el Muro de Berlín, Times Square en Nueva York, y un sitio cerca del puente de Japón en Tokio.

En Tokio ya lo celebraron. FOTO: CORTESÍA

Estas proyecciones se hacen eco de una campaña de vallas publicitarias similar que Yoko emprendió hace 20 años cuando se utilizó exactamente la misma redacción en sitios destacados de todo el mundo.

Lanzada por primera vez en 1971, la pista icónica se ha convertido en uno de los himnos mundiales más reconocidos y populares por la paz y ha sido interpretada por más de 200 artistas, incluidos Neil Young, Madonna, Elton John y Lady Gaga.

En Londres comenzaron las celebraciones. FOTO: CORTESÍA

Más recientemente, Hans Zimmer lo reinventó en la deslumbrante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, visto por una audiencia de cientos de millones.

Yoko Ono Lennon dijo hoy:

A John le hubiera encantado esto. ‘Imagine’ encarna lo que creíamos juntos en ese momento. Todavía estamos juntos ahora y todavía lo creemos. El sentimiento es tan importante ahora como cuando fue escrito y publicado hace 50 años ”.

Edición especial de Imagine. FOTO: CORTESÍA

Para celebrar el 50 aniversario de la canción, el álbum y la película de Imagine, el 10 de septiembre, Capitol / UMC lanzará una edición limitada del álbum Imagine como un LP doble, exclusivamente en vinilo blanco.

En Berlín, pusieron la imagen. FOTO: CORTESÍA

Esta edición de coleccionista presenta las aclamadas Ultimate Mixes 2018 del álbum, producidas por Yoko Ono Lennon y mezcladas por el ingeniero Paul Hicks, ganador del triple premio Grammy, con una gran cantidad de tomas, incluida la demostración original de Imagine.

