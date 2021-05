Celia Lora posará de nuevo para Playboy, así fue su primera vez

México.- Celia Lora sorprendió a sus 10 millones de seguidores en redes sociales cuando dio a conocer que a diez años, volverá a posar para la revista Playboy.

Celia Lora ya posó para Playboy hace diez años, y ahora lo volverá hacer para celebrar su primera portada, la cual fue hace diez años.

La hija de Chela y Álex Lora agregó que las fotos de su primera sesión para la revista del conejito no le gustaron mucho, pues era más delgada.

Veo las fotos de la primera revista y no me gustan porque me veo muy flaca. A mí me gusta exactamente eso, transmitir eso de que estés contenta con tu cuerpo, no importa cómo sea, para que te la creas”, declaró Celia Lora para Eden Dorantes.