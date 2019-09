Celia Lora enfoca su zona íntima para enseñar su nuevo tatuaje

México.- Para nadie es un secreto que a la mexicana Celia Lora le gusta mostrar su belleza al desnudo, y esta vez no fue la excepción, la hija de Alex Lora se encueró para mostrar su último tatuaje el cual se hizo entre el ombligo y su zona íntima.

La modelo de 35 años de edad posó en un bikini de hilo dental para mostrar su nuevo tatuaje, el cual rodea su abdomen.

La fotografía en la que se le ve con un sostén que apenas le cubre su busto y que casi la traiciona fue compartida en su perfil de Instagram con sus 4 millones de seguidores, quienes le agradecen que les deleite la pupila.

De manera rciente, Celia Lora se tomó unas vacaciones en Puerto Escondido, Oaxaca. Foto: Instagram.

“Chacun à son goût” (to each his own taste)”, es la frase que dice su tatuaje y que se usa para describir a las personas que tienen diferentes sabores y preferencias.

La fotografía en la que la hija del líder del Tri luce más que provocativa llegó a los 120 mil Me Gusta, aunque los internautas se quedaron con ganas de escribirle, pues la modelo no activó los comentarios.

La polémica hija de Chela Lora ya ha posteado otras fotografías en las que verdaderamente casi viola las reglas de la red de la camarita, al posar completamente desnuda.

