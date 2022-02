Celia Lora está muy feliz soltera y no quiere ser mamá

AM.- Celia Lora quien es hija de Alex Lora líder de ‘El Tri’, descartó una vez más querer ser mamá y reafirmó que se encuentra muy feliz soltera.

Durante la conferencia, donde Celia Lora dijo que es la tercera vez que posa la modelo manifestó que durante la pandemia confirmó que es afortunada por no tener pareja ni hijos.

Yo sigo en lo mismo, ya saben, ni de novio, ni de hijos, casarme menos, yo así estoy bien, yo vivo para mis fans”, expresó sobre su vida personal.

También habló sobre las parejas acarameladas en la pandemia de COVID-19.

"A mí se me hacía muy divertido ver como toda la gente que hace y sube fotos y felices para siempre, era mentira, todo mundo tronó en pandemia porque realmente conocieron a la persona con la que estaban y tal vez se dieron cuenta que no tienen ni cosas en común ni de qué hablar, entonces me daba mucha risa, o que ya no soportan a sus hijos, yo dije ‘¡Gracias a Dios!, tomé muy buenas elecciones”.





