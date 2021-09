VIDEO. Anahí Izcali le grita 'pinc*e asesina' a Celia Lora

Ciudad de México.- El reality de Endemol, transmitido por Telemundo, ya se hizo un semillero de notas del espectáculo, pues a medida que transcurren los días de encierro en “La casa de los famosos” siguen los escándalos.

En esta ocasión le tocó protagonizar a Celia Lora y Anahí Izcali tremenda trifulca, y al calor de la discusión comenzaron a brotar las verdades incómodas de ambas. Los improperios siguieron subiendo hasta que se gritaron cosas extremadamente crueles.

Tanto Celia Lora y Anahí Izcali han mostrado desde el primer día de confinamiento, que no hay química entre ellas, por tanto no llevan una buena relación; y al parecer y después de lo sucedido, simplemente no lograrán congeniar.

Si bien ya han tenido varios enfrentamientos, el más reciente fue más escandaloso ya que el ataque fue directo. Anahí salió del cuarto y fue a enfrentar a Celia de forma directa, quien estaba en la cocina, y se le fue a la yugular con tremendos insultos. Entre los que más llamó la atención fue que le recordara que estuvo presa y la llamó "asesina".

Lora despertó a su leona dormida y tras los ataques, inmediatamente contestó:

¿Y luego? Tú eres scort y hasta sé cuánto cobras, cobras 2 mil 500 pesos… ¿eso no es porno? Pobre idiota, qué bueno que te vas mañana".

Esta situación tensa de pleitos entre ambas ya lleva varios días entre la hija de Alex Lora y la ex integrante de “Acapulco Shore”, y también tensan el ambiente en la casa, pues los demás habitantes también se notaban bastante incómodos por los gritos y ofensas proferidas por ambas.

No se sabe realmente cuál es la razón detrás de su enemistad, pero Izali está muy molesta por la presencia de Lora, a quien califica de arrogante, incluso señaló que era una persona vulgar, además insinuó que era una persona hipócrita pues había aparecido en Playboy, pero en ‘La casa de los famosos’ los looks que ha llevado han sido mucho más discretos.

