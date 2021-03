El ‘payasito de la tele’, Cepillín, murió desempleado y sin dinero para pagar hospital

México.- Cepillín, el ‘payasito de la tele’, quien murió a causa de una neumonía y una insuficiencia cardíaca, estaba desempleado y sin la solvencia económica para pagar los gastos del hospital en el que estuvo hasta la mañana de este lunes.

El regiomontano Ricardo González Gutiérrez, quien le dio vida a Cepillín para alegrar a los niños, fue diagnosticado en el último momento con cáncer en la columna, lo que complicó no sólo su salud, sino su situación económica, lo que le impidió a sus hijos solventar de manera pronta la cuenta en el hospital.

Desde el día uno que se anunció que el ‘payasito de la tele’, amigos como Angélica Vale supieron que no tenía la solvencia económica para pagar la cuenta en el hospital, por lo que abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos y apoyarlo.

Luego de que se hizo público que Cepillín necesitaba apoyo para los gastos del hospital, su gran amiga Aracely Arámbula lo ayudó económicamente, aunque no fue ella la que lo dio a conocer, sino el periodista de espectáculos, Alex Kaffie.

Hace unos días, el hijo del 'payasito de la tele', Ricardo González Jr., aclaró que su papá sí contaba con seguro de gastos médicos, que el dinero que se recaudara sería utilizado para pagar el deducible de lo generado por los gastos en el hospital.

Hace dos días, el influencer Rey Grupero recurrió a Stories de Instagram para anunciar en subasta varias caricaturas que él mismo pintó y que ofreció en subasta para apoyar a su ídolo, el ‘payasito de la tele’.

Hoy es un día increíble, hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cepillín, lo pude ver y eso me llena de alegría, ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa, me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín”, escribió Rey Grupero en Instagram hace dos días.