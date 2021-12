César Bono ve difícil éxito de ‘Vecinos’ tras ausencia de ‘Benito’

AM.- Para el actor César Bono, la ausencia de Octavio Ocaña traerá grandes repercusiones al éxito de ‘Vecinos’, pues ‘Benito’ era piedra angular del rating de la serie.

En entrevista, el histrión, quien fue el padre de Octavio en la serie, lamentó lo sucedido y reveló que no será lo mismo sin su presencia.

El mes pasado se dio a conocer que la producción comenzaría a grabar sus temporadas 12 y 13, tan sólo unos días después de que uno de los integrantes del elenco, el actor Octavio Ocaña, falleciera en la carretera Lechería-Chamapa.

El famoso de 22 años recibió un disparo en la cabeza luego de que se diera una persecución con la policía del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Para César Bono, quien actualmente promociona la serie "Cecilia", de Paramount+, únicamente hay palabras buenas hacia Ocaña.

Octavio me enseñó a ser agradecido, 'Vecinos' tiene 16 años al aire y creo que el éxito era Octavio Ocaña, no César Bono, no Macaria, no nadie, más que Eugenio Derbez que se le ocurrió hacer la serie y como actores el más importante Octavio porque era un niño divino", comentó Bono.