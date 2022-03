México.- El actor César Bono lucha por su vida tras ser operado de urgencia debido a que se le perforó una parte del intestino delgado, y su exesposa reveló que si los doctores dijeron que si no le practicaban la cirugía solo quedaría esperar un fatal desenlace.

Patricia Castro, quien fue pareja del intérprete de Frankie Rivers en la serie de Televisa "Vecinos", reveló que su estado de salud es grave y seguirá en terapia intensiva por varios días más.

César Bono fue hospitalizado de emergencia tras vomitar sangre; al actor se le perforó una parte del intestino. Foto: Especial

En entrevista telefónica para el programa "De primera mano", Patricia contó los detalles sobre la salud de César Bono.

"Empezó con vómito de sangre y me imagino que ha de haber sido muchísima sangre, porque él toma un medicamento para adelgazar la sangre y evitar los coágulos que finalmente los ha hecho en el cerebro", explicó Patricia.

Tras esto fue llevado de urgencia al hospital “entre que decidían si era cáncer o una úlcera gigante, cuando llegó al hospital se dieron cuenta que no era una úlcera, sino que tenía una perforación del duodeno y entonces ya salieron los médicos y preguntaron a los muchachos que qué hacían, si lo dejaban esperar el desenlace fatal o si lo operaban”, contó la madre de los hijos del actor.

Tras tomar la decisión en familia de que fuera sometido a la cirugía, Patricia explicó que pese a que los doctores dijeron que fue un éxito y ha evolucionado bien, no pueden ‘lanzar campanas al vuelo’, pues deben esperar a que se cumplan 72 horas.

César va evolucionando muy lentamente, pero sí ha habido una evolución positiva… lo operaron el viernes en la noche y dijo que eran cruciales de 24 a 72 horas, esta noche se cumplen las 72 horas”, detalló.

Aseguró que su estado es grave pero estable, y que no les queda nada más que esperar, aunque adelantó que según los médicos Bono seguirá en terapia intensiva unos 10 días más, dependiendo de cómo vaya evolucionando su salud.

Patricia Castro, exesposa de César Bono, dio detalles del delicado estado de salud del actor. Foto: Twitter

‘Él prefería que lo dejaran morir’

Patricia reveló que aunque llevan separados desde el año pasado a petición de él, César Bono sigue siendo el amor de su vida, pero que prefiere que sean sus hijos quienes pasen a visitarlo a terapia intensiva, pues desconoce si su presencia incomode al actor.

“Si yo supiera que mi presencia le alivianara, sí estaría adentro, pero prefiero que pasen sus hijos que son el amor de su vida y que le den ellos la entereza para salir adelante”, dijo Patricia.

Agregó que una de sus hijas fue la que estuvo en desacuerdo que a su papá lo operaran, pues según los deseos de su padre, no quería ser operado o que lo intubaran, pues prefería que lo dejaran morir.

“(Una de sus hijas dijo) ‘no mi papá nunca quiso que le metieran cuchillo’, él decía‘’cuando esté grave déjenme morir no traen de intubarme', no soportaría la idea de estar intubado y eso fue lo que pasó… salió intubado y apenas ayer le quitaron el tubo, necesitaban que él no hiciera esfuerzo para respirar, que todo su esfuerzo fuera para sanar la herida, está abierto de todo el tronco de su cuerpo”, explicó.