César Bono rompe en llanto: ‘De dos Octavios ya no tengo a ninguno’

Ciudad de México.- César Bono, quien trabajó de cerca con Octavio Ocaña durante once temporadas de la serie “Vecinos”, en Televisa, señaló que el actor que interpretó a “Benito Rivers” era el ángel del programa, que hizo triunfar a todos los demás.

Visiblemente afectado por el trágico suceso que derivó en la muerte del actor de 22 años, el también actor que da vida al personaje “Frankie Rivers”, padre de “Benito” en la serie, abrió su corazón y comentó lo mucho que quiere y admira a Octavio Ocaña.

No me gusta robarle foco ni a Octavio ni a ninguna de las gentes que se han adelantado de este plano, pero voy a decir sinceramente lo que siento y es la primera vez que lo digo y no será la última, porque así lo pienso y así lo siento… para mí el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás, se llama Octavio Ocaña”, señaló..

Bono confesó que previo al fallecimiento de Ocaña, en algún momento él comentó con la producción que sentía que el personaje de “Benito” los hizo triunfar, y en general por alabar el trabajo del joven, algunos colegas del elenco se enfadaron.

El protagonista de la puesta en escena “El cavernícola” aseguró estar muy afectado por la muerte, y la manera en que se dio, de quien fuera su hijo durante once temporadas, y reiteró que está muy agradecido con el trabajo que hizo Octavio Ocaña, así como el de los escritores y productores que llevaron a “Vecinos” a ser uno de los programas más vistos en la televisión mexicana.

El actor de 71 años, recuerda que Octavio robaba la mirada de todos con su actuación e incluso dice que ningún actor era tan memorable a su lado.

Asegura que nadie sabe lo que sucedió en realidad con Octavio Ocaña, pero aseguró que nadie podrá manchar su memoria ni nombre, haciendo alusión a las últimas publicaciones en redes sociales.

A punto de quebrar en llanto, el actor compartió la anécdota de cuando conoció a Octavio Ocaña de cinco años de edad.

Me dice Derbez, ‘él va a ser tu hijo en el programa y se va a llamar ‘Benito’ y llego yo y le digo, ‘oye, que vas a ser mi hijo en el programa’ y me dice que sí, viéndome para arriba porque era bebecito y le sigo diciendo y te vas a llamar ‘Benito’ y me dice que sí y le pregunto, ‘y ¿cómo te llamas?’ y me dice, ‘Octavio’ y habían pasado ocho días de que había fallecido mi amigo Octavio Galindo. Les juro que cuando me dijo, ‘Octavio’, se me movieron las piernas solitas y pensé, ‘cómo es esta vida que se va mi amigo Octavio Galindo y llega un Octavio más y se los digo hoy con el corazón herido, porque de esos dos Octavios ya no tengo a ninguno”, relató.